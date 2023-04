Kalle Muuli ⟩ Loodava koalitsiooni jutt meenutab pigem valija sihiteadlikku petmist

«Tulevad maksutõusud, kärped, kulude külmutamine ja laenu võtmine,» kirjutab Postimees. Koalitsioonikõneluste pidajad räägivad kõige selle õigustuseks riigieelarve erakordselt kehvast olukorrast. Niiviisi käib avalikkuse töötlemine ja manipuleerimine, et see lepiks kui paratamatusega kõigega, mida uus valitsus teeb.

Miks seda enne valimisi ei räägitud? Miks siis maad ja taevad kokku lubati? Riigieelarve heakskiitmisest on ju möödas kõigest neli kuud ja valimistest kõigest kuu. Nii riigieelarve kui ka selle aluseks olevad majandusprognoosid on avalikud dokumendid, kõigile erakondadele, ka Eesti 200-le kättesaadavad. Kellelegi ei saa riigi rahanduse olukord tulla üllatusena, eriti valitsuserakondadele, kes on ise selle riigieelarve teinud ja koostanud ka riigi eelarvestrateegia järgmiseks neljaks aastaks. Ja eriti muidugi Reformierakonnale, kes ei ole mitte ainult praeguses, vaid koguni kahes viimases valitsuses istunud nii peaministri kui ka rahandusministri toolil.