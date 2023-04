Jüri Kotšinev ⟩ USA tõmbab Hiina-vastaste sanktsioonide kehtestamisel ka Euroopa Liidu kaasa

Uudisteagentuuri Reuters andmetel on USA arutlenud Vene-Hiina liidrite hiljutise kohtumise valguses intensiivselt oma lähimate partneritega võimalusi kehtestada Hiina suhtes majandussanktsioonide «pretsedenditut» paketti. Paketist on kirjutanud ka väljaanne Politico, viidates USA välisministri Antony Blinkeni sõnadele, et Hiinal tuleb Venemaa sõjalise abistamise korral kanda majanduslike sanktsioonide koormat. USA on Hiinat selles suhtes hoiatanud juba märtsi alguses. Sanktsioonid hakkavad puudutama nii Hiina ettevõtteid, mis on seotud Venemaaga äri ajamisel, kui ka nende ettevõtete juhte ja Hiina ärimehi.