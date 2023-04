JUHTKIRI ⟩ E-valimised vajavad paremat seadust

Tänases intervjuus Postimehele ütleb riigikohtu esimees Villu Kõve, et kuna valimiskaebuste kord puudutab vanast ajast üksnes paberhääletust, ei jõua see kaasas käia e-hääletuse tehniliste protseduuride selgitamisega. Säärane asjaolu tekitabki aga umbusku e-valimiste legitiimsuse suhtes, mida Kõve ise kahtluse alla ei sea.

Seega on pall parlamendi väljakupoolel, sest just parlament on see, mis võtab Eestis vastu seadusi ja vajadusel ka täiendab neid. Küsimus on, kui palju on vastne riigikogu valmis e-valimiste seadustega tegelema.