JUHAN JAVOIŠ ⟩ Darvinistlik Jeesus: see on minu ihu, mis teie eest antakse

Jeruusalemmas Püha Hauakambri kirikus on õigeusklik Püha Tule tseremoonia käigus tõstnud puust risti valgusvihku. Paljud kristlased usuvad, et Jeesus löödi risti just selles paigas.

Oma taotluses tagada inimkonna jätkusuutlik heaolu on nii teaduslik kui ka kristlik maailmavaade oma praegusel, üksteist eiraval kujul läbi kukkunud. See, mis on meid siia toonud, ei vii meid siit enam edasi mujale kui kiirteed mööda põrgusse. Õnneks on neil kahel teineteisega palju rohkem pistmist, kui oleme harjunud mõtlema, kirjutab teaduse- ja pühademõtiskluses bioloog Juhan Javoiš.