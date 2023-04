Kliima- ja keskkonnaproblemaatikas puutub inimene kokku millegagi, mis on temast mõõtmatult suurem, millest ta täielikult sõltub ja millesse suhe on korraga möödapääsmatu ja isiklik. Sestap on see problemaatika vältimatult eksistentsiaalse või lausa religioosse mõõtmega, kirjutab toimetaja Mihkel Kunnus.