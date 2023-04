Lea Danilson-Järg ⟩ Kriminaalkaristus piibli pilkajatele või tsiteerijatele?

Arvestatav osa ühiskonnast hoiab uue koalitsiooni sündi oodates juba tükk aega hinge kinni, sest läbirääkimistel käsitletud teemade ringist on läbi jooksnud ka vihakõne kriminaliseerimine. Väidetakse küll, et see ei tähenda vihaselt kõnelemise keelamist, kuid samas rõhutatakse vajadust võtta kriminaalvastutusele vaenamine, mis lähtub grupikuuluvusest. Head läbirääkijad, palun siiski konkreetset vastust: kas tulevikus saab Eestis kriminaalsüüdistuse piibli tsiteerimise või pilkamise eest, küsib viimaseid päevi justiitsministri ametis olev Lea Danilson-Järg.