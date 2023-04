Ühispöördumine ⟩ Eesti meedia tugevus on selle mitmekesisus

Ent nii nagu ka mitme teise riigile kuuluva äriühingu juures on just viimastel aastatel teemaks tõusnud – on ilmnenud, et riigi rahaga doteeritud agressiivne laienemine saab tulla ainult vaba turu arvelt. Iga regionaalne korrespondent on ajakirjanik, kes ei tööta kohaliku meedia heaks (erinevalt brittide BBCst, kus kohaliku elu toetamiseks palgatakse kohaliku meedia esindajaid kohalikke uudiseid üleriigilisesse meediasse tegema); iga subsiidiumitega imporditud telesaateprogrammiga võidetud televaataja tähendab reklaamiraha kaotust eratelevisiooni jaoks. Iga uus ERR online-meelelahutus-, uudis- või spordiportaal, mis edastab kõike ja kõigile tasuta, tähendab ühtlasi seda, et erameedia peab sama lugeja tähelepanu pärast raha eest pingutades alustama 30 meetrit kaugemalt finišijoonest kui ERRi sprinter.

Soovime, et uut valitsuskoalitsiooni loovad poliitikud, kes lugesid ERRi portaalist kultuuriministeeriumi ametniku Andres Jõesaare üleskutset siduda ERRi eelarve protsendiga SKPst, suudavad näha siiski suurt pilti ja jagavad meie arusaama, et vaba ja toimiv ajakirjandus on tervik, mis peab andma oma efekti sõltumata sellest, kes ja kui helde parasjagu valitsuses on.