Lugejakiri ⟩ Lapsed võitlevad oma armastuse eest

Lääneranna valla Metsküla ja Lõpe koolide lood räägivad järjekordselt (vt ka Krista Piirimäe, «Nüüdne õpetajate kriis ei ole ootamatu», TPM, 01.03) aastakümeid kestnud läbimõtlemata hariduspoliitikast. Viimase kümne aasta jooksul on kinni pandud 14 protsenti koolidest, sest haridusministeerium on sisse seadnud sellise süsteemi, et valdadele on majanduslikult kasulik koole kokku tõmmata. Nii kurtiski Lääneranna volikogu esimees Armand Reinmaa Postimehele, et raha ei jätku sellise koolivõrgu ülalpidamiseks.