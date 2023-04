ANALÜÜS ⟩ Tatarski tapmine Peterburis – mis juhtus ja mis saab edasi

Alustuseks tuleb meenutada, et Tatarski kodanikunimi on Maksim Fomin, kelle näol oli tegemist Venemaa äärmuslasega, kellele omistati ka ajakirjanikuna töötamise jooni. Kümmekonna aasta tagusest Donetski pätist tõusis ta väga mõjukaks sõjablogijaks, kellega pidi arvestama. Tihti on teda nimetatud kremli-meelseks, kuid paljud tema postitused olid praegusele režiimile pigem ebamugavad. Tõsi, kremli-meelseks saab teda nimetada, kui ei tõmba võrdusmärki Kremli ja tema praeguse peremehe vahele.