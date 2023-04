Jäätmekäitlus on oluline asi ja see on kõvasti paranenud võrreldes 1990. aastate algusega. Oleme jõudnud sinna samm-sammult ja paranemise ruumi on kindlasti ka. Ometigi oleme viimase sammuga astunud osaliselt ämbrisse. Jutt on biojäätmete kogumisest iga maja juurest.