Riho Terras ⟩ Globaalses infosõjas peame jõudma Aafrika, Lõuna-Ameerika ja Aasia riikideni

Oleme Ukraina sõja aktiivses faasis elanud juba üle 400 päeva. Ukraina riik, armee, aga ennekõike inimesed on näidanud üles erakordset kangelaslikkust ja tahet oma riigi kaitsmisel ning hoidmisel. Samuti on Ukraina olnud edukas diplomaatilisel rindel, veenmaks liitlasi panustama nende võitlusesse. Kuni tänaseni on Euroopa näidanud, et suudab tegutseda ühiselt ja suunatult Ukraina toetuseks nii poliitiliselt kui ka materiaalselt. Tee materiaalse toetuse poole ei ole olnud aga iseenesestmõistetav.