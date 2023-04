Voldemar Tomusk ⟩ Inimene on palju enam kui kognitiivne masin

«Tere! Tulin, näed, vaatama, kas vahepeal ka midagi uut on tehtud.» Kulunud sonimütsiga tugevapoolne vanem mees kohendab pisut väsinud tviidpintsaku all salli. «Viimane kord, kui väitlus pooleli jäi, ei juhtunud see mitte sellepärast, et küsimused oleksid lahenduse leidnud, vaid sellepärast, et osalised olid jätkamiseks lihtsalt liiga kurnatud. Aga ei ole siin midagi uut.»