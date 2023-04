Oliver Loode ⟩ Soome NATOs kui võimalus hoogustada ka hõimuliikumist

Usun, et on küll, kuigi need ei ilmne üleöö. NATOga liitumise üheks pikemaajalisemaks mõjuks Soomes võib saada järkjärguline vabanemine soometumise taagast, seda nii Soome välispoliitikas kui ka paljude soomlaste teadvuses. See aga peaks hoogustama Eesti-Soome suhteid: kahe riigi senisest sarnasem (kuigi kindlasti mitte identne) hoiak ja käitumine idanaabri suhtes avardab Eesti ja Soome ühist väärtusruumi ning teeb ühise keele leidmise veelgi lihtsamaks eri valdkondades.