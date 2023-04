Viimasel ajal ilmub meedias järjest enam hirmutavaid artikleid tehisintellektist. Küll võtab ta ära enamiku inimeste töökohtadest ning vähem kui kümne aasta pärast on ta targem kui inimene ja siis meie liigi ajalugu lõpeb. Paratamatult tekib déjà-vu-tunne. Kõik see on juba kord olnud. Ainult et siis olid möödunud sajandi kuuekümnendad aastad, kuulsad füüsikute ja lüürikute vastasseisu aastad, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud Tiit Lepasaar.