Anna-Kaisa Oidermaa ⟩ Kas huumor võiks pakkuda tasuta vaimse tervise abi?

Psühholoogina tegutsedes on see peamine iseenda tööriist ehk oma pea korras hoida, seega põhimõtteliselt töökorralduse lahutamatu osa. Huumor on mulle ka üks oluline vaimse tervise kriisiplaani osa: kui märkan, et ei mõista enam nalja või ei suuda ise endas või elus naljakat näha, siis saan aru, et pean midagi ette võtma, et ennast turgutada. Selliseid ohumärke peab märkama ja huumorit peetakse üheks võrdlemisi heaks psühholoogiliseks kaitseks. Kui stressi või pinget on liiga palju, võivad rakenduda vähem tervislikud kaitsed, nagu näiteks küünilisus, ülearune intellektualiseerimine või soovimatud passiiv-agressiivsed reaktsioonid.