Eero Merilind ⟩ Tervishoiusüsteem hakkab muutma oma olemust

Tallinna südalinna rajatakse uus meditsiinikeskus. Ruumid on avarad ning valgusküllased, registratuuri telefon vastab paari kutsumise järel, õed ja arstid on sõbralikud, ooteruumis on mugavad diivanid, mängib mahe muusika, patsient on oodatud. Arstil on aega selgitada ning arutada ravivõimalusi, koostöös leitakse parim lahendus ning operatsiooni aeg tuleb mugaval ajal ning pärast seda on kohe korraldatud abivahendid, taastus- ja järelravi.