Juhtkiri ⟩ NATO loob tingimused Eesti ja Soome kaitsesünergiaks

Selle realiseerumine nõuab aga Soome ja Eesti vahelist kaitsealast sünergiat, mis siiani on olnud suhteliselt tagasihoidlik. Sõjalisel tasandil on räägitud koostööst rannikukaitse ülesehitamisel. Kuid värske pilguga tuleks vaadata ka Tallinna-Helsingi tunneli rajamisele, mille seni vaid majanduslikule otstarbele lisandub kaalukas militaarne potentsiaal. Nii need kui ka teised kaitsealast sünergiat loovad sammud vajavad eeskätt ühist poliitilisi tahet mõlemal pool Soome lahte.

Aeg sellise sünergia tekkeks on praegu igati soodne – esiteks muidugi sunnib selleks Venemaa sõda Ukrainas, mille puhkemise järel suutis Soome lühikese ajaga kujundada NATOsse astumisele erakondadeülese konsensuse. Teiseks on Soome valijad andnud oma toetuse Koonderakonnale, mida on iseloomustanud sümpaatia Soome NATOsse astumisele juba Alexander Stubbi välis- ja peaministriajast eelmisel kümnendil.

Et riigikogu valimised on Eestis andnud väga tugeva mandaadi Reformierakonnale, võib loota, et nii Eesti kui ka Soome uuel valitsusel ei ole raske leida ühist keelt kaitsealase koostöö tihendamiseks.