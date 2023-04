Ene Jürjens ⟩ Kiirkorras karjääre avada ei saa ega ole ka vaja

Maavarade kaevandamine ja karjääride avamine on kuum teema, millele andis tuld riigikontrolli mullu sügisel avaldatud aruanne ehitusmaavarade nappusest. Aruanne märkis, et ehitusmaavarade varud on Harju-, Rapla- ja Pärnumaal kriitilisel tasemel ning Rail Balticu jt oluliste taristuprojektide elluviimiseks tuleks juba lähitulevikus avada ehitusmaavarade kaevandamiseks uusi karjääre. Tõlgendus, et see tähendab lähiaastatel kaevanduste avamise hüppelist kasvu ja maavarade ulatuslikku väljakaevamist, on siiski tõest kaugel, kirjutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi maavarade osakonna juhataja Ene Jürjens.