See on väga erandlik, et Venemaal saab üks noortekultuur ainult nädala jooksul üleriigiliselt tuntuks, reeglina võtab see protsess aega nädalaid, kui mitte isegi kuid. Subkultuuri liikmed ise nimetavad ennast TšVK Rjordan (inglise keeles PMC Ryordan) ja «TšVK» tähendab siin eravalduses olevat palgasõdurite armeed, olles otsene viide nüüdseks ka meil enam kui tuntud Wagneri eraarmeele. Võib-olla just viide eraarmeele oligi see, mis ajas võimud ärevusse. Tänaseks on Rjordani teemal sõna võtnud mitmed Venemaa riigiduuma saadikud ja tippametnikud. Eranditult kõik nad on rjordanlaste aadressil väljendunud negatiivselt. Täiesti loogiliselt on Venemaal Rjordani kriitikud väitnud, et tegemist on depressiivse, ohtliku ja vägivaldse subkultuuriga, mille tekitas ja mida levitas Venemaal Ukraina (sic!), et külvata segadust ja enesetappe.