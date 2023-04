Antti Roose ⟩ Riik kasvatab 80 miljoniga regionaalset ja renoveerimislõhet

Tähelepanu. Nobedate näppude voorus jagatakse laiali 80 miljoni eurot. Nimelt, taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras. Projektidest ei koostata edurivi energiasäästu mahu, protsendi ega piirkondlikkuse alusel. Kvalifitseerumiseks on viis ranget punkti, mis peavad olema täidetud in toto. Projekt on kooskõlas valdkondlike arengukavadega, omab mõju rakenduskava erieesmärgi ja toetusmeetme eesmärkide saavutamisele ja arvestab Euroopa uue Bauhausi põhimõtetega. Projekt on põhjendatud. Projekt on kuluefektiivne. Taotleja on tõendanud suutlikkust projekti ellu viia. Projekt on kooskõlas EE2035 aluspõhimõtete ja sihtidega. Eks ole veel pikk rida tehnilisi ja finantsilisi tingimusi, seitse lisadokumenti ning kaks kõrvaltingimust ostumenetluse ja laenu osas, aga jäägu see juhatuste ja konsultantide klattida. Toetust võiks jaguda paarisajale korterelamule.