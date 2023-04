Karl-Hendrik Pallo ⟩ Kas Eesti kohalik poliitika on osalusrevolutsiooniks valmis?

Meie riik nagu iga teine on täis rohkem ja vähem põletavaid probleeme. Võtmekohaks aga on, kuidas me riigina neid adresseerime ja koos kodanikega lahendame, järgides avatud valitsemise põhimõtteid ja legitimeerides demokraatlikku süsteemi.

Ühe osa sellest võrrandist aitab lahendada Rahvaalgatus.ee, kus seitsme aastaga on erinevatele algatustele kogutud pea pool miljonit digiallkirja ning mille populaarsus ja mõju on tõelises kasvutrendis. Meie e-demokraatia edulugu on märgatud ka rahvusvaheliselt: Rahvaalgatus.ee põhimõtteid käivad uurimas tuntud mõttekojad ja innovatsiooni fondid, nagu Suurbritannia Nesta või Soome SITRA. Osaluskanalit on tunnustanud OECD kui Eesti avaliku sektori innovatsiooni head näidet ja käesoleval kevadel nomineeriti portaali kohaliku omavalitsuse suund Innovation in Politics Awards 2023 suures rahvusvahelises konkurentsis parima demokraatia tehnoloogia kategoorias Euroopas.