JUHTKIRI ⟩ Petteri Orpost saab NATO idaserval tugev liitlane

Siin võib ka meenutada, et ühe võidu on Kokoomus NATO liikmesuse rohelise tule näol veel saanud – ehkki nüüd peetakse seda õigusega kogu Soome poliitika võiduks. Ometi oli veel hiljuti aeg, kui Kokoomus oli suurtest parteidest ainus, kes NATOga liitumist vajalikuks pidas.

Pikeneb Venemaa piir NATOga, NATO kontroll Läänemere üle suureneb ning juba on neli Põhjamaad – Soome, Taani, Rootsi ja Norra – teatanud ühendlennuväe moodustamisest. See on väga hea sõnum meie julgeolekule ning järjekordne näide, kuidas Kremli agressioonisõda Ukrainas on andnud selle algatajale risti vastupidise tulemuse.