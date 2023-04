Tiit Kärner ⟩ Kaotame infosõja Venemaale, kui paljasjalgseile vägisi saapaid müüme

«Ukraina strateegilise kommunikatsiooni üks kogenumaid tegelasi tunnistas hiljutises intervjuus Venemaa edu infosõja kodusel rindel. Vene inimestele öeldakse, et maailm on nende vastu, ning õhutatakse põlgust vastase suhtes. Põlgus on ühendav tunne ja see on hoidnud ka Putini toetust rahva seas,» kirjutas 27.11.22 Postimehes Meelis Oidsalu.