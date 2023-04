Kerli Ilves ⟩ Teadmised vaimse tervise hoidmisest ja edendamisest tuleb viia päriselt praktikasse

Kuigi vaimse tervise hoidmisest räägitakse üha enam ja see on tänuväärne, on vaimse tervise hoiuga seotud endiselt hulk segadust, teadmatust ja oskamatust, mille tagajärjel võib mitte üksnes vajalikust abist ilma jääda, vaid see võib viia ka murede süvenemiseni. Selleks, et teadmised vaimse tervise hoidmisest ja edendamisest ka päriselt praktikaks saaksid, on ühest küljest vaja süsteemi, mis seda toetab ja võimaldab, kuid teisalt ka inimesi, kes oleksid valmis ja võimelised oma tervise eest paremini hoolt kandma.