Teivi Gabriel ⟩ Eestikeelsele haridusele üleminek nõuab koolikultuuri muutust

Usun siiralt, et ükski noor ei tohiks jääda koolisüsteemi hammasrataste vahele nii, et see piiraks tema edasisi võimalusi hariduses, tööturul või ühiskonnas aktiivseks kodanikuks olemisel. Me ei tohiks jätkata võtmast meie noortelt võimalust eneseteostuseks, pakkudes neile kehvemat haridust, kui seda saavad mujal Eestis elavad õpilased.