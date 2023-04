Vambola Paavo ⟩ Riigirahanduse tegemata tööd

Veel ametis oleva valitsuse rahandusministri sõnul tuleb järgnevatel aastatel kärpida nelja aasta peale 750 miljonit eurot eelarve tasakaalu saavutamiseks. Kroonidesse ümber panduna oleks see 12 miljardit krooni. 2009.–10. aasta kriisi ajal pidi riik kärpima umbes neli miljardit krooni. Praegu siis kolm korda rohkem, raha väärtus on muidugi inflatsiooni arvestades teine.

Reformierakond on pannud mängima kulunud plaadi tasakaalus eelarvest. Eelmises kriisis pingutasime püksirihma, samas kui Lõuna-Euroopa lasi eelarve sujuvalt miinusesse ja elasid ning elavad tänagi meist paremini. Vaadakem üle lahe Soome puudujääki, nemadki ei tee sellest probleemi. Sama on Saksamaal. Riigid ikka laenavad ja see on normaalne protsess.