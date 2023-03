JUHTKIRI ⟩ Eesti Energia jamade algpõhjus on valitsuse suhtumises

Varem ei ole valitsused sellist mõtet väljendanud. Sutter on juhtinud EEd nagu eraettevõtet ning võtab selle mainimist komplimendi, mitte etteheitena. Ja teeb seda õigusega, sest valitsused ei olegi muud nõudnud. Kui see skandaal peaks muutma valitsuse suhtumist, siis on see kõik vägagi küünlaid väärt. Et me tulevikus ei peaks neid kasutama toa valgustamiseks iga kord, kui väljas on torm.

Kuid juurprobleem on selles, et valitsused ei ole tegelikult mõistnud või tahtnud mõista rahva omanikuootusi riigiettevõtetele laiemalt, olgu siis tegu postiteenusega, praamiühenduste või raudteega. Omaniku ootus on, et strateegilised ettevõtted tagaksid riigile ja ühiskonnale vajalikud teenused mõistliku hinnaga, mitte ei möllaks kasumijahil välisturgudel.