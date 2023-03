Inimest tavaliselt ei üllata see, et teistest liikidest imetajad ja linnud mängivad, olgu tegemist pulmamängudega, noorloomade mängudega või tõesti mängudega puht lõbu pärast. Ometi on mitmed väga tõsised teadlased väitnud, et mängivad ka nn alamad loomad, näiteks sipelgad, kirjutavad Aleksei ja Marcus Turovski.