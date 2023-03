KADRI MÄGI-LEHTSI ⟩ Meditsiinikulusid oleks võimalik vähendada 20 - 40%

Juba on poliitikutelt kuulda, et mingil juhul ei tohi eratervishoidu toetada, sest see võtab ära nii tööjõu kui magusamad ehk lihtsamad tervisehädad riiklikust süsteemist. Osalt on muretsejatel õigus, sest tööjõud liigub vabal turul sinna, kus on paremad tingimused. Samas jäävad need inimesed Eestisse ja on abiks mitteeluohtlike tervisehädade lahendamisel.