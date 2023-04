Edgar Kaskla ⟩ Donald Trumpi ja Stormy Danielsi saaga hävitab Ameerikat

USA eelmisele presidendile Donald Trumpile on esitatud süüdistus seoses maksetega, mis on tehtud endisele pornotähele Stormy Danielisele, kellele anti 130 000 dollarit selleks, et vaikida nende seksuaalsuhete kohta, mis teatavasti toimusid Lake Tahoe’is Californias aastal 2006, kui Trumpi abikaasa Melania oli äsja lapse sünnitanud ning Trumpiga kaasas ei olnud.