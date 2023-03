Viimase nädala jooksul on meedias tähelepanu saanud uus biojäätmete ehk üldiselt tavaliste toidujäätmete komposteerimise uus kord. See jõustub käesoleva aasta lõpus 31. detsembrist.

Peagi kehtima hakkava korra järgi peab iga maja- või korteriomanik tellima endale eraldi kogumismahuti, mille tühjendamise eest tuleb kukrut kergendada. Teatud juhtudel on lubatud ka iseseisev jäätmete komposteerimine, mis eriti maaelanike puhul on olnud alati kõige tavapärasem lahendus. Palju pole aga tähelepanu pööratud, et kust selline uus nõue tuleb ja kas selle uue nõude kehtestamiseks on ka mõistuspärane selgitus.