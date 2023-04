Josep Borrell ⟩ Miks aitab laskemoona ühine ostmine kaasa õiglase rahu saavutamisele Ukrainas?

Praegu on Venemaal ja ta kasutab palju rohkem suurtükimürske kui Ukraina ning selle vajakajäämise eest makstakse Ukrainas eludega. Oleme korduvalt öelnud, et Ukraina suveräänsuse kaitsmine on eksistentsiaalselt tähtis – nii Ukraina kui ka ülejäänud Euroopa jaoks. Me ei saa selle eesmärgi poole püüelda, andmata Ukrainale vahendeid selle saavutamiseks.

Pärast seda, kui Venemaa alustas oma sõda Ukraina vastu, on EL näidanud, et ta mõistab, mis on kaalul, ja on valmis vajaduse korral tabusid trotsima. Aasta tagasi hakkasime esmakordselt rahastama surmava kaitseotstarbelise varustuse tarnimist rünnaku all olevale riigile. Seejärel alustasime sügisel Ukraina sõduritele meie territooriumil, ELi lipu all väljaõppe pakkumist. Praeguse tempo juures jõuame käesoleva aasta lõpuks väljaõppe anda 30 000 Ukraina sõdurile. Nüüd astume veel ühe suure sammu, tehes koostööd, et varustada Ukrainat hädavajaliku laskemoonaga.