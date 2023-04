Ahti Kallikorm ⟩ Mälestus sotsialistlikust tervishoiust on visa kaduma

Sotsialistliku tervishoiuga on sama lugu kui kurja ja kiimalise teatrikriitiku Horrimaniga Mihkel Muti kirjatükis: ta on küll surnud, aga mälestus on visa kaduma. Viimati lõi sellelt mälestuselt tolmu maha Eesti Perearstide Seltsi esinaine Le Vallikivi Postimehe veergudel, kus ta heidab eratervishoiuasutustele ette, et sinna lähevad paksema rahakotiga haiged ning «õiged» patsiendid jäävad riigi ravida. Palun ära sega vett dr Vallikivi. Ka kõik perearsti praksised Eestis on eraõiguslikud.