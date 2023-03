Toomas Haug ⟩ Kuidas Loomingust ei saanud Tungalt

Selleks ajaks, kui ajakiri Looming ilmuma hakkas, oli Eestis kirjutatud juba palju tähtsaid kirjandusteoseid, «Kalevipojast» «Kõrboja peremeheni», eesti kirjandusele oli laotud soliidne loominguline vundament. Ja tänapäeval on ehk veidi imelik mõelda, et kõik see oli toimunud ajal, kui sõna looming veel ei tuntud. Seda nähtust väljendati varem teisiti, räägiti näiteks kirjatööst ja kirjaniku toodangust.