JUHTKIRI ⟩ Mõtleme enne, kui tehisaru inimkonna orjastab

Idufirma OpenAI on valmis saanud uusima põlvkonna kõige keerulisema keelemudeli GPT-4, mis on tehnoloogiaringkondades esile kutsunud päris suure võbeluse. Hulk maailma tippeksperte tuli kolmapäeval lagedale üleskutsega peatada võimsate tehisintellektide (AI) arendamine seniks, kuni suudetakse tagada, et need on ohutud.