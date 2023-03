EINAR RULL ⟩ Personaalselt lähenev robotpedagoog polegi nii hea, kui tundub

Mõningad koolielu dogmad, nagu näiteks isikustatud õppe ülimuslikkus õpetajakeskse lähenemise ees, on niivõrd üldlevinud, et kodurahu huvides jäetakse tähelepanuta isegi see, kui tõendid selle kohta on küsitavad või suisa vastukäivad, kirjutab endine haridus- ja noorteameti analüütik Einar Rull.