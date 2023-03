Vladimir Juškin ⟩ Milline on väejuht Putini püssirohutünn?

1. jaanuari 2013 kuupäevaga kaitseministeeriumi aruandest võib lugeda, et 180s Venemaa relvajõudude arsenalis, baasis ja laos oli 2,6 miljonit tonni kasutatavat laskemoona.

Teada on ka see, et 2005. aastal väitis endine föderaalse kaitsehangete teenistuse juht Andrei Beljaninov, et Venemaal laskemoona ei toodeta (jutt käis üle 30-millimeetrise kaliibriga laskemoonast – suurtükimürskudest). «Seeriatellimusi veel ei ole. Teaduslik masinaehitusinstituut (NIMI), mis oli pikka aega laskemoona peamine arendaja, pole tegelikult mitte midagi teinud ega midagi arendanud.»

Strateegiate ja tehnoloogiate analüüsi keskuse juhtiveksperdi Maksim Šepovalenko sõnul on laskemoonatööstus kõige mobilisatsioonimahukam. «Reeglina on püssirohu-, mürsu- ja padrunitehastes juba töötavate ja x-tunnil käivitatavate tootmisliinide suhe 1:9. Need on tohutud mobilisatsioonivõimsused ja ettevõtted peavad neid üleval pidama. Kui nõukogude ajal polnud see suur probleem, siis üheksakümnendatel jäeti laskemoonatööstus hooletusse ja püssirohutehastest loobuti sootuks. Pooleteise aastakümne jooksul pärast tööstuse kokkuvarisemist läks 100 laskemoona tootmistehnoloogiat pöördumatult kaotsi.»

Kui palju on olukord sellest ajast saadik muutunud? Kui palju praegu suurtükiväe laskemoona toodetakse? See küsimus jääb lahtiseks. Vene sõjaväeekspert Viktor Murahhovski kirjutas oma Telegrami kanalis, et «sõjas on Vene armee tegelik laskemoona vajadus miljoneid tükke aastas».

Kaitsetööstuse ettevõtetes töötas 2015. aastal umbes 1,3 miljonit inimest. Eelmise aasta juunis ütles toonane asepeaminister ja praegune Roskosmose juht Juri Borissov: «sõjatööstuskompleksis on puudu 400 000 töölist ja inseneri».