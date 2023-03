Ago Raudsepp ⟩ Me teeme suure vea, kui peame majasid inimestest tähtsamaks

Soome president Sauli Niinistö armastab rõhutada soomlaste otsustavust. Kui soomlased on midagi otsustanud, siis viivad nad selle ka ellu, maksku mis maksab.

Talvesõja ajal võttis see iseloomuomadus kohati hirmuäratavaid vorme. Soomlased panid ise oma talud põlema, et need vaenlasele ei jääks.

Mõnikord ei pidanud ohvitseride närvid pingele vastu. Petsamos, mida ei olnud lootustki kaitsta, pandi kõigele tuli otsa ja taganeti lõuna poole. 47-aastane kompaniiülem hakkas kahtlema, et on hävituskäsu liiga vara andnud. Ta läks metsa ja lasi ennast maha. See oli alles sõja teine päev.

Me ei saa kunagi teada, mida oleksid teinud Eesti ohvitserid. See-eest teavad paljud meist täpselt, et kõiges olid süüdi Päts ja Laidoner – nemad hävitasid meie demokraatia ja alistusid hääletult. Niimoodi arvata on mugav. Kuid see võib meile ka karuteene teha, kui me hakkamegi arvama, et Eesti kaitsmiseks piisab ainult demokraatiast ja meie ise ei pea mitte midagi tegema.

On tõsi, et demokraatia ja julgeoleku vahel on olemas seos, kuid see seos on vastuoluline ja kaugeltki mitte ühesuunaline. Demokraatia võib julgeolekut ka takistada.

Enne valimisi nägime poliitikuid, kes ennast Nursipalu majaomanike mure taustale sättisid ja sellest valimisteemat teha üritasid. Valimisedu see nende erakondadele ei toonud, kuid riigikaitsele loopis kaikaid kodaratesse küll.