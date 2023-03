Tähelepanu on leidnud, et mitmed vallad on raskustes oma koolide lahti hoidmisega ja seal lastele väärilise õpikeskkonna pakkumisega. Positiivne on see, et näiteks ajalooline Lüganuse kool jääb vaatamata vahepealsele ebakindlusele tänu riigistamisele oma õpilaste rõõmuks lahti. Aga kuidas aidata teisi valdu ja nende koole?