Garri Raagmaa ⟩ Kuidas lõpetada eurorahaga arendusturu solkimine?

Kuulukse, et valitsuskoalitsioon soovib teadus-arendustegevuse ja innovatsioonimeetmetega enam panustada regionaalarengusse. Adutakse, et euroraha jätkuv pumpamine pealinna võib järgmiste valimistega pöörata poliitilise pendli teise äärmusse, mistõttu nelja aastaga tuleb valijale tõestada, et Euroopa Liit, selle ühtsuspoliitika ja valitsus on ka maainimesele kasulik, kirjutab kolumnist Garri Raagmaa.