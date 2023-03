Ülle Jaakma ⟩ Eesti koolitab Põlvamaa jaoks ingliskeelseid loomaarste

Loomaarsti diplomit rahvaülikooli kursustel ei saa ei praegu ega ka tulevikus. Loomaarsti elukutse on üks seitsmest Euroopa Liidu reguleeritud kutsealast. Teised reguleeritud kutsed on arstid, hambaarstid, ämmaemandad, proviisorid ja arhitektid. Loomaarstiõppe vastavusse viimine Euroopa Liidu nõuetega sai hoo sisse 2002. aastal, kui ELi eksperdid andsid põhjalikud soovitused, mida peame õppekavas ja praktilises kliinilises väljaõppes arendama, et Eestis antud kutset oleks võimalik liiduüleselt tunnustada.