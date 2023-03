Kommunikatsioonirindel tõstis Ukraina oma aktiivsust veelgi. Kõigepealt esines kaitseminister seisukohaga, et Ukraina pealetung tuleb aprilli või mai jooksul ning toimub mitmes suunas korraga. Konkreetsemaks ja täpsemaks ta ei läinud. Kuid on tähelepanuväärne, et sellist infot esitab asjakohane ametisik, mitte keegi paljude ekspertide hulgast. Kindlasti ei ole selline ülesastumine juhuslik.