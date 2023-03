Raivo Vare ⟩ Peking on mures, et sõjakaotus võib Putini presidendiametist viia

Möödunud nädala enim tähelepanu äratanud sündmuste reas oli ka Hiina liidri Xi Jinpingi esimene ametlik välisvisiit Moskvasse, külla «kallile sõbrale» Vladimir Putinile pärast, kuigi formaalset, kinnitamist ametikohale riigijuhina või esimehena, mida meie mõistame presidendi positsioonina. Seejärel aga lõi rahvusvahelise inforuumi kergelt lainetama sellele mõnepäevase vahega järgnenud Kremli peremehe teadaanne, et ta paigutab Valgevenesse taktikalise tuumarelva. Seda vaatamata Pekingi-külalise korduvatele avalikele arvamusavaldustele, et tuumarelva kasutamine ja sellega ähvardamine pole vastuvõetav. Ja nüüd on järgnenud teated Putini võimalikust kohtumisest Türgi presidendi Erdoganiga lähiajal, veel enne Türgi valimisi. Miks see on tähtis?