JUHTKIRI ⟩ Tervishoid vajab uusi rahaallikaid

Tervishoiukulu ajas niikuinii kasvab. Ühelt poolt on selles süüdi elanikkonna vananemine, teisalt kerkiv elatustase, mis paneb inimesed ka tervishoiult enamat tahtma. Kolmas põhjus on aga tervishoiu enda areng, mis toob kaasa tõhusamad, ent pahatihti ka kallimad ravimid.

Kulutused tervishoiule on Eestis ülejäänud ELiga võrreldes madalad, kuid nende kasvutempo on üks kiiremaid. Vajadusi vaadates tuleb siiski öelda, et sellest ei kipu piisama. Nii oodatava eluea kui ka tervena elatud aastate näitajad on meil kesised – ja tunamullu langesid veelgi –, rahuldamata vajadus arstiabi järele aga konkurentsitult ELi suurim. Loomulikult ei saa kõiki probleeme lahendada raha külvamisega, kuid selge on ka, et rahast jääb puudu.

Võimalustest tervishoidu raha juurde tuua räägib tänases Postimehes Maailmapanga eestlasest tervishoiunõunik Toomas Palu. Ta nendib, et tervishoiu jaoks tuleb võtta raha kõikjalt, kust annab, ja tõsta samal ajal ka efektiivsust. Seejuures tuleb arvestada, et Eesti elanike omaosalus tervishoiukuludes on niigi suur.