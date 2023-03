LAURA VILBIKS ⟩ Kliimalaiskusega kaevame iseendale auku

Valitsustevahelise kliimapaneeli (IPCC) värske aruanne toob välja, et isegi kui lõpetaksime kohe kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamise, ei peatuks globaalne soojenemine – see vaid aeglustuks. Tänaseid tegevusi tunneme järellainetusena alles aastakümnete pärast, mistõttu on ülimalt oluline tegutseda kiirelt. Eestil on võimalik olla teenäitajaks riigina, kes vaatab tulevikku ja ennetab kliimamuutusest tulenevaid ohtusid. Võrreldes vanade Lääne-Euroopa riikidega on meie väiksus ja digitaalsus siin trumbiks, sest saame teatud otsuseid kiiremini ellu viia.