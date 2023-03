Geograafilises mõttes on Eestis lood veega ülimalt hästi. Sajab rohkem, kui aurustub, ning hoolimata riigi väiksusest on jõgede algused ja valgalad ka pea täiesti kodused. Üleujutused on haruldased ja siis on ka rängim, mis juhtuda võib, see, et mõni kelder saab märjaks. Veega seotud probleemistik on aga globaalses mõttes terav ja aina teravamaks läheb.