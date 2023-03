JAAN TOOTS ⟩ Keskerakonna jaoks oleks samamoodi jätkamine hullumeelsus

Keskerakond peab tegema lüüasaamisest kaugeleulatuvad järeldused. Asju tehti viimase nelja aasta jooksul valesti hulgakaupa ja riburada, sest üks asi on see, kui sa ei suuda oma ideede, seisukohtade ja programmiga konkurentsist läbi murda ning midagi juurde võita, kuid teine asi on kaotada kõik, mis sul on juba olnud.