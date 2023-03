Indrek Schwede ⟩ Kas oleme oma keelest ja kultuurist ära väsinud?

Enne valimisi kirjutas politoloog Martin Mölder: «Kui eelistada sisserännet sündimuse suurendamisele, on eesti rahva püsimise jaoks eksistentsiaalselt oluline, et sisserändajad omandaksid võimalikult kiiresti eesti keele ja kultuuri. Sulandamispoliitika peab olema väga jõuline. Vastasel juhul on ilmselt paratamatu, et Eesti ühiskond teiseneb ja muutub radikaalselt juba lähitulevikus.» (Postimees 24.01).

Kui Martin Mölderil on õigus ja kui me selliseid radikaalseid muutusi ei taha, peame küsima: kas meil (valitsusel) on tahet, et neid ära hoida? Kuna meile on väga lühikese aja jooksul saabunud kümneid tuhandeid ukrainlasi ja päris kindlasti ei lähe kõik kodumaale tagasi ka pärast sõda, peame ka küsima: kas eesti rahvas on nõus, et Ukraina vabaduse hinnaks on eesti keele ja kultuuri marginaliseerumine juba lähitulevikus? Ja pikemas perspektiivis: kas oleme valmis Ukraina vabaduse nimel ohverdama omakeelse kultuuri?