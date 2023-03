Erik Aru ⟩ Saksa autotööstus võitleb elu eest

Kui probleem lühidalt kokku võtta, siis Saksa tootjad oskavad teenida palju raha suurte ja kallite autodega, millel on sisepõlemismootor. Nad on omadega sarnases olukorras, kus olid umbes 1980. aastal USA võimsad autokontsernid, kes tootsid inertsist juba aastakümneid sisuliselt ühesuguseid sõidukeid ega osanud kuigivõrd karta odavate väikeautode turul askeldavaid jaapanlasi, kuni viimased nad ühtäkki seljataha jätsid.

Midagi sarnast on toimumas elektriautode vallas. Üks asi on kõikvõimalik elektriajamiga seonduv tehnoloogia, eeskätt akud, mille vallas on uutel tulijatel selge edumaa. Teine, vähemalt sama suur probleem seondub aga tarkvaraga.