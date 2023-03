Lauri Vahtre ⟩ Parem sulgeda Tallinna ülikool kui Metsküla algkool

Kui mõne arvates on maailma kõige koledam koll Harvester, siis minu kõrvus kõlab märksa pahaendelisemalt koll nimega Koolivõrgu Optimeerimine. Vallajuhid teatavad resoluutselt, et selle kolli nahka peab minema mitu elujõulist väikekooli ja nii on. Sest et raha pole.